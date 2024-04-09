Бастрыкин поручил помочь новосибирскому ветерану без паспорта

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с ветераном боевых действий, который в Новосибирске много лет не может восстановить паспорт.

Несколько лет назад у 60-летнего мужчины украли главный документ. Все это время сибиряк не может его восстановить из-за проблем с подтверждением личности. Он не раз обращался в различные ведомства, но это не дало результата.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалёву оказать мужчине необходимую помощь в разрешении проблемы, а также представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки», — сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, речь идет об офицере ВМФ в отставке Евгении Полякове. Подробности о том, как он лишился паспорта, Сиб.фм рассказывал в отдельном материале.