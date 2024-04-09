Более 4 тысяч поддельных футболок и панам изъяли в Новосибирске

В одной из торговых точек Новосибирска было изъято более 4 тысяч поддельных футболок и панам.

По данным пресс-службы Сибирского таможенного управления, новосибирские таможенники совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ и полицейскими выявили факт продажи поддельной одежды в одном из торговых павильонов Новосибирска.

После рейда по контролю за ввозом и оборотом товаров на рынке сотрудники обнаружили маркированные логотипами известных брендов футболки, головные уборы и носки с признаками кустарного производства.

В связи с тем, что у продавцов не было соответствующих документов на пользование товарным знаком, сотрудники изъяли 4 200 единиц одежды и отправили на экспертизу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 230 тысяч подделок выявили сибирские таможенники за 2023 год.