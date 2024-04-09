Кейс-чемпионат НИУ ВШЭ: место встречи практиков бизнеса

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) провела кейс-чемпионат «II OpEx Bootcamp». Пятидневный образовательный интенсив по операционной эффективности собрал более 20 участников из корпоративных команд. Конкурсанты приняли вызов: проверить себя в решении реального бизнес-кейса компании Норникель.

Команды работали над кейсом «Стратегия развития никелерафинировочных мощностей Кольской ГМК». Кейс представил первый заместитель генерального директора, главный инженер предприятия Максим Рябушкин: «Это абсолютно реальная ситуация. Задача сформировалась в ответ на глобальные изменения, вызванные геополитической ситуацией, и она для компании еще окончательно не решена – мы движемся вперед, решая ее, и движемся успешно. Ценность такого кейса, который, по сути, является «живым», в процессе участия в решении. Это особенно интересно для участников кейс-чемпионата».

В кейс-чемпионате соревновались команды компаний, заинтересованные в развитии лидерских качеств и профессиональных навыков. Программа интенсива включала в себя серию мастер-классов от ведущих экспертов в области бизнеса и управления. Участники узнали об основных инструментах ТРИЗ, особенностях метода А3, познакомились с различными подходами при разработки новых продуктов, разобрали важность связи стратегии и операционных улучшений, а также из первых рук получили знания по опыту реализации трансформационных программ от компании НЛМК. Образовательный блок позволил командам погрузиться в проблематику кейса и освоить новые инструменты, с помощью которых удалось успешнее справиться с заданием.

«Ожидания очень высоки, — рассказал Максим Рябушкин, — сам кейс ставит участников перед нелегким выбором варианта продуктовой корзины и стратегии сбыта и производства с ценой ошибки до 10 млрд руб. И вклад команд от ведущих предприятий нашей страны состоит прежде всего в том, что каждый может предложить свое уникальное решение, основываясь на собственном опыте, практике и знаниях. Для сложной задачи обычно не бывает одного «волшебного» рецепта. Поэтому ценность анализа и предложений участников кейс-чемпионата для нас одинаково высока».

Экспертной комиссии было непросто определить победителя – решения, предложенные командами и сделанные ими расчеты, показали высокий уровень проработки кейса.

Григорий Баев, руководитель кейс-чемпионата, доцент Высшей школы бизнеса ВШЭ, к.э.н., Академический руководитель магистерской программы «Операционная эффективность и производственные системы» поздравил участников с окончанием насыщенной программы и подчеркнул, что «у комиссии было бурное обсуждение итоговых оценок. Команды шли вплотную друг к другу, не было однозначного разграничения по местам. Защиты всех команд очень высокого уровня. Итоговая разница в оценках призеров на уровне десятой доли балла».

Первое место заняла команда «МИЛИ» – участники от компании «Илим». Также авторы кейса отметили решение команды УГМК: за проработку технологических задач участники удостоились специального приза – поездки в Мончегорск с целью изучения всей технологической цепочки.

Светлана Томилова, руководитель Дирекции по управлению талантами в Управлении по кадровым ресурсам АО «Группа «Илим»: Наша команда победила в кейс-чемпионате Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ «Операционная эффективность бизнеса». Перспективные и талантливые «Молодые звезды» из разных региональных филиалов, как мы называем молодых сотрудников с высоким потенциалом, представили проект «Стратегия антихрупкости. Как сохранить конкурентоспособность в условиях турбулентности». Его признали лучшим кейсом. Но всегда есть куда развиваться. Поэтому чемпионат ВШБ стал уникальной возможностью изучить опыт других компаний».