Компьютерную игру новосибирских разработчиков прокомментировали в Госдуме

Игру разработчиков из Новосибирска прокомментировали в Госдуме.

Во время беседы с «Дума ТВ» зампредседателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин прокомментировал выпуск новой компьютерной игры «Смута», которую разработали компанией Cyberia Nova в Новосибирске.

«Выход “Смуты” — первый пробный шаг построения нового российского гейминга. Государство в лице Института развития интернета фактически выступило издателем», — прокомментировал депутат.

Антон Горелкин отметил, что в России обычно пишут книги и снимают фильмы с сериалами, где в центре сюжета становится история страны, однако компьютерных игр на подобную тему ранее не было.

По его словам, «Смута» станет возможностью пробуждения интереса молодежи к истории России, к ее происхождению.

Депутат также предположил, что на Западе игра может не заинтересовать людей, так как чаще всего в компьютерных играх у американцев русские встречаются в обрезе отрицательных героев. В свою очередь, игра «Смута» несет в себе патриотический характер.

Напомним, что новосибирские разработчики из Cyberia Nova создали историческую 40-часовую игру «Смута».