Краевед Голодяев подверг критике высказывания дизайнера Лебедева о Новосибирске

Краевед Константин Голодяев в интервью Сиб.фм раскритиковал высказывания дизайнера Артемия Лебедева о Новосибирске.

Краевед заявил, что хотя есть города, которые выглядят более ухоженными по сравнению с Новосибирском, это не делает последний плохим. Он отметил, что забота о городе зависит от усилий властей и отношения жителей к своему городу.

Голодяев также отметил богатство архитектурных ансамблей в Новосибирске, включая старые постройки разных эпох, от дореволюционных до социалистического периода.

«Ну, знаете, вот здесь я, конечно, полностью не согласен, потому что просто город нужно знать . У нас множество замечательных, красивых ансамблей, постройки конструктивизма тридцатых годов и дореволюционные, и социалистического фундаментализма пятидесятых годов», — сказал краевед.

Напомним, что ранее Лебедев сравнивал Красноярск и Новосибирск. В своих высказываниях он превознес Красноярск. Столица Сибири, в свою очередь, подверглась критике. Лебедев назвал Новосибирск «одним из самых унылых городов на свете».

«Даже Академгородок и то веселее в тысячу раз, чем сам Новосибирск, который является городом-недоразумением, потому что его забыли построить как город. Забыли спроектировать городские пространства, забыли поставить красивые здания. Та пара новых проектов, которые туда вкрячили, они больше похожи на х*** знает что», — сказал он.