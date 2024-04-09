Крупный банк и строительная компания обсудили развитие «Нового Шерегеша»

Сибирский Сбербанк и компания «Русбилд» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития туризма на Кузбассе.

Председатель Сибирского филиала банка Дмитрий Солнцев и генеральный директор ООО «Русбилд» Денис Багаев в ходе рабочей встречи обсудили вопросы финансирования компании.

Проект будущего развития города-курорта «Новый Шерегеш» предполагает строительство апартаментов, объектов коммерческой и торгово-развлекательной инфраструктуры, а также горнолыжного комплекса с пятью канатными дорогами и горнолыжными трассами протяженностью 20 км.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка

«Правительство Кузбасса приняло программу развития Шерегеша до 2035 года. Сегодня он является одним из самых популярных и интенсивно развивающихся горнолыжных курортов России. Развитие туристической инфраструктуры – важное направление деятельности банка в Сибири, и мы тщательно изучаем все проекты, направленные на повышение привлекательности наших регионов».

Денис Багаев, генеральный директор ООО «Русбилд»

«Компания «Русбилд» является одним из самых перспективных застройщиков региона. У нас есть опыт строительства, в том числе и подобных объектов инфраструктуры. Мы благодарны губернатору и правительству Кузбасса за доверие оказанное нашей компании в плане участия в развитии горнолыжного курорта Шерегеш. Мы подписали соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в сфере развития туристического центра «Новый Шерегеш». Уверен, что партнерство с крупнейшим банком страны позволит реализовать проект в полном объеме».