Масштабный сбой произошел в работе баз ГИБДД Новосибирской области

Сейчас людям не выдают водительские права.
Масштабный сбой в работе баз ГИБДД затронул Новосибирскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По информации от ГУ МВД, в результате сбоя временно приостановлены выдача водительских прав и оказание государственных услуг по регистрации машин. Программное обеспечение в регистрационно-экзаменационных подразделениях подверглось техническому сбою.
На данный момент не уточняются сроки восстановления работ баз.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ограничили проезд через Ирмень из-за паводка.