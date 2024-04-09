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общество

Масштабный сбой произошел в работе баз ГИБДД Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сейчас людям не выдают водительские права.

Масштабный сбой в работе баз ГИБДД затронул Новосибирскую область. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации от ГУ МВД, в результате сбоя временно приостановлены выдача водительских прав и оказание государственных услуг по регистрации машин. Программное обеспечение в регистрационно-экзаменационных подразделениях подверглось техническому сбою.

На данный момент не уточняются сроки восстановления работ баз.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ограничили проезд через Ирмень из-за паводка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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