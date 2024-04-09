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общество

Олег Клемешов эмоционально объяснил, как убирать дороги Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил недовольство качеством уборки города от пыли и крошки.

Он отметил наличие начатых работ, однако их объем пока считает недостаточным. В своем выступлении на аппаратном совещании 9 апреля, Клемешов подчеркнул необходимость усиления уборочных работ, особенно в свете оставшегося времени до окончания сезона уборки.

Он также отметил, что работа при моросящем дожде менее пыльная.

«Вроде бы новичков нет ни в дорожно-эксплуатационных учреждениях, ни в администрациях районов, но тем не менее на те же грабли мы почему-то продолжаем наступать», — сказал глава Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три автобуса и две маршрутки изменили схему движения в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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