Олег Клемешов эмоционально объяснил, как убирать дороги Новосибирска

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов выразил недовольство качеством уборки города от пыли и крошки.

Он отметил наличие начатых работ, однако их объем пока считает недостаточным. В своем выступлении на аппаратном совещании 9 апреля, Клемешов подчеркнул необходимость усиления уборочных работ, особенно в свете оставшегося времени до окончания сезона уборки.

Он также отметил, что работа при моросящем дожде менее пыльная.

«Вроде бы новичков нет ни в дорожно-эксплуатационных учреждениях, ни в администрациях районов, но тем не менее на те же грабли мы почему-то продолжаем наступать», — сказал глава Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три автобуса и две маршрутки изменили схему движения в Новосибирске.