Три автобуса и две маршрутки изменили схему движения в Новосибирске

Три автобуса и две маршрутки изменили схему движения.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, с 9 апреля до 23 апреля текущего года три автобуса и две маршрутки на время изменили маршрут.

Теперь автобусы № 30 и № 98 будут ходить в прямом направлении по действующим схемам, в обратном направлении они будут следовать через улицы Жуковского, Плановая, Тимирязева, Дачная, Дмитрия Донского, конечный остановочный пункт будет «Ботанический ж/м». Автобус № 33 будет двигаться от улицы Плановой через улицы Жуковского и Дмитрия Донского.

Маршрутка № 28 будет двигаться в прямом направлении по улицам Жуковского и Дмитрия Донского, а маршрутка № 87 — по улицам Жуковского, Дмитрия Донского и Дачная.

Напомним, что в Новосибирской области из-за паводка перекрыли дорогу для автомобилей.