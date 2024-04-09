Под Новосибирском бердскую обувную фабрику признали банкротом

Конкурсное производство ввели на шесть месяцев.

9 апреля Арбитражный суд Новосибирска объявил бердскую компанию "Фабрика С-ТЕП" банкротом и начал процедуру конкурсного производства. Об этом пишет РБК-Новосибирск со ссылкой на арбитражного управляющего Владимира Елизарова.

По данным издания, конкурсное производство запланировано на шесть месяцев. На момент начала процедуры в штате фабрики числятся 23 сотрудника, и нет долгов по выплате зарплаты. Однако после введения конкурсного производства эти сотрудники будут уволены.

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