Ученые из Новосибирска разработали метод определения лесов с высоким поглощением углерода

Ученые из Новосибирского государственного университета проводят исследование модели естественной лесной экосистемы для оценки способности лесных деревьев к удержанию углерода.

Для этой цели они использовали беспилотные летательные аппараты, чтобы получить данные о сосновом боре в новосибирском Академгородке. Их анализ позволил определить координаты, высоту, диаметр кроны, площадь кроны и объем кроны каждого дерева в лесу.

Главный научный сотрудник Климатического центра НГУ Николай Лащинский подчеркнул, что использование беспилотных аппаратов значительно упрощает и ускоряет процесс измерений и анализа данных.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эпидемиолог из Новосибирска оценил риск появления в России новой смертельной болезни из Японии.