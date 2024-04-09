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общество

В Москве звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой

Фото: Сиб.фм

Участник шоу «Голос» покончил с собой.

По данным Telegram-канала 112, известный оперный и эстрадный певец, участник шоу «Голос» на «Первом канале» Евгений Кунгуров совершил самоубийство — его тело было найдено под окнами многоэтажного дома в Москве, где он проживал.

Уточняется, что у артиста была долгое время депрессия и проблемы с алкоголем — он посещал психиатра в одной из частных клиник Москвы.

Как сообщил портал "360", перед смертью Евгений написал прощальное письмо своей жене, в котором предупредил о том, что она найдет его мертвое тело в ванной. Когда артист перестал выходить на связь, его жена забила тревогу и обратилась в спасательную службу, а также в скорую, в результате Евгений был найден под окнами своего дома.

Напомним, что в 79 лет умерла актриса из фильма «Цыган» Соня Тимофеева.

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Валерия Митрохина
Журналист

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