В Новосибирске военком прокомментировал увеличение призывного возраста

Призывной возраст увеличился до 30 лет.

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС сообщил о том, что в Новосибирске подняли призывной возраст, поэтому теперь на военную службу могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

“Призыв граждан старших возрастов должен благоприятно сказаться на климате в воинских частях, поскольку в войска придут люди, которые имеют профессиональное образование и жизненный опыт”, — пояснил военный комиссар.

Он также уточнил, что весенний призыв 2024 года начался с 1 апреля и продлится до 15 июля.

Ранее Сиб.фм рассказывал, Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в 2024 году.