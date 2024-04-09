В Новосибирской области отремонтируют 44 почтовых отделения

До конца этого года в Новосибирской области обновят 44 отделения Почты России.

Капремонт девяти объектов выполнят по федеральной программе, пять — за счет средств регионального бюджета, а остальные Почта России обновит собственными силами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Там отметили, что впервые в регионе построят почтовое отделение по технологии быстровозводимых конструкций — офис обустроят в поселке Октябрьский Усть-Таркского района. От городского он отличаться функционалом не будет.

Ранее мы рассказывали, что налоговые льготы для почтальонов предложили ввести в Новосибирской области.