Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Статус многодетной семьи в Новосибирской области можно будет получить только при наличии гражданства России у всех членов семьи – соответствующие изменения в региональный закон одобрены областным Правительством на заседании под руководством Губернатора Андрея Травникова.

Как доложила в ходе заседания министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, проектом закона предусматривается, что статус многодетной семьи устанавливается при наличии у всех членов семьи гражданства Российской Федерации – ранее для получения статуса было достаточно, чтобы гражданство имелось у одного члена семьи. «До вступления в силу настоящего закона, семьи, получившие статус многодетной, сохраняют право на получение мер социальной поддержки в течение периода, на который присвоен статус», – пояснила министр.

Кроме того, дополняется перечень мер социальной поддержки для многодетных семей: компенсация расходов на оплату жилого помещения, ежегодная денежная выплата на приобретение школьных письменных принадлежностей, предоставление в приоритетной порядке помощи на основании социального контракта и другие.

Законопроект поддержан Правительством региона и будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.