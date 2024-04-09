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общество

Житель Новосибирска передал бойцам СВО раритетный внедорожник ЛуАЗ-969

Фото: Народный фронт НСО

Раритетный внедорожник ЛуАЗ-969 передал новосибирец бойцам специальной военной операции.

Народный фронт Новосибирской области сообщил, что семья Каулиных из Новосибирска передала бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, отремонтированный ЛуАЗ.

В машине установили дизельный двигатель, перебрали всю механику и электронику.

"Пускай хотя бы одну жизнь спасет нашему бойцу, уже будет хорошо. Значит, не зря мы всё это делали, вкладывали деньги и душу", – прокомментировал глава семейства Олег Каулин.

Напомним, что в Новосибирске рассказали про льготы детям участников СВО при поступлении.

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Валерия Митрохина
Журналист

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