Житель Новосибирска передал бойцам СВО раритетный внедорожник ЛуАЗ-969

Раритетный внедорожник ЛуАЗ-969 передал новосибирец бойцам специальной военной операции.

Народный фронт Новосибирской области сообщил, что семья Каулиных из Новосибирска передала бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, отремонтированный ЛуАЗ.

В машине установили дизельный двигатель, перебрали всю механику и электронику.

"Пускай хотя бы одну жизнь спасет нашему бойцу, уже будет хорошо. Значит, не зря мы всё это делали, вкладывали деньги и душу", – прокомментировал глава семейства Олег Каулин.

Напомним, что в Новосибирске рассказали про льготы детям участников СВО при поступлении.