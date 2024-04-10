Из-за низкого спроса могут закрыть рейс из Новосибирска в Мьянму

Единственный авиарейс из Новосибирска в Мьянму могут закрыть из-за низкого спроса.

Как сообщил генеральный консул республики в Новосибирске Пьей Пхьоу Вей для ТАСС, из-за низкого спроса прямой авиарейс из Новосибирска в Мьянму могут закрыть.

По его словам, сейчас заполняемость самолетов варьируется от 15 до 60 пассажиров при возможности воздушного судна перевозить 156 человек.

“Сейчас авиакомпания, которая летает, она летает себе в убыток и надеется на будущее. $6 млн убытка с сентября месяца", — прокомментировал консул.

Напомним, что S7 Airlines возвращает прямые авиарейсы Новосибирск — Усть-Каменогорском.