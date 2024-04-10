В Новосибирске автомобилиста могут арестовать за отказ снять тонировку

В Новосибирске правоохранительные органы провели рейды на водителей, использующих тонированные стекла на своих автомобилях.

Один из водителей дважды попался на этом нарушении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В первый раз 35-летнего водителя Range Rover застали врасплох 5 апреля. На него был составлен административный протокол, а также было требование устранить нарушение. Однако владелец автомобиля отказался снимать тонировочную пленку, после чего его авто было отправлено на специальную стоянку.

Девятого апреля полицейские снова заметили тот же кроссовер в Кировском районе. Тонировка на его стеклах оставалась без изменений, несмотря на выданное предписание. В результате был составлен еще один административный протокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Водителю грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошел масштабный сбой компьютерных баз ГИБДД.