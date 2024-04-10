В Новосибирске готовность одного тоннеля четвёртого моста через Обь достигла 83%

В ходе строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске один из двух тоннельных путепроводов готов на 83%. Об этом сообщила пресс-служба группы «ВИС».

Этот тоннель имеет протяжённость 100 метров. Он расположен под Транссибом в левобережной части города. Подрядчик отмечает успешную установку открытой и закрытой частей, завершение обратной засыпки песчаным грунтом, идущие работы по монолитным парапетам.

На данный момент, дорожная одежда уложена на 90% внутри тоннеля, установлены опоры освещения, и продолжается установка парапетного ограждения.

Второй тоннель, включённый в проект левобережной развязки улицы Станиславского, также продвигается вперёд. За последний месяц завершены работы по подготовке нескольких секций, укладывается геотекстиль и гидроизоляция, армируется рамповая часть объекта.

На стройплощадке четвёртого моста и его инфраструктуры сейчас работают 372 человека и используется 48 единиц техники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске в двух районах ограничат движение из-за ремонта теплосетей.