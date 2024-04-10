В Новосибирске рассказали, из каких стран птицы вернулись обратно в регион

Орнитолог Алексей Яновский рассказал в интервью «АиФ-Новосибирск» о возвращении птиц в Новосибирскую область после зимовки в теплых краях.

По его словам, с приходом апреля начинают возвращаться большая часть зимующих птиц. Точная дата зависит от погоды. В это время можно ожидать появления различных видов птиц, включая пеночек, бабочек, и лимонниц. Ласточки, кукушки, соловьи и чечевица вернутся в регион позже весной и началом лета.

Птицы прилетают из разных стран, таких как Индия, Южная Африка, Индонезия и районы Красного, Средиземного и Каспийского морей. Околоводные птицы, включая диких уток и гусей, также прилетают к нам с юга. Черные аисты, которые могут зимовать в Индии, также возвращаются в регион с юга весной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, какие птицы вернулись в Новосибирск с зимовки.