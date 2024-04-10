Замминистра экологии Новосибирской области уволился после проверки прокуратуры

После проверки прокуратуры уволился заместитель министра природных ресурсов и экологии НСО.

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры региона, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер уволился после проверки прокуратуры.

По результатам проверки были выявлены нарушения в реке Мошковского района, где нанесенный ущерб составил 24,4 миллиона рублей, в том числе была произведена вырубка защитных лесов в Колыванском районе площадью 352 гектара.

Сейчас должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура ищет источник масляной пленки в реке Обь