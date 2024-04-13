Мать спасенного из пожара мальчика в Новосибирске поблагодарила пожарных

В Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар, который охватил трехэтажный частный дом на Инской улице вечером 19 февраля.

Ребенок, находившийся в доме, смог выбраться на крышу и вызвать помощь. Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области оперативно прибыли на место происшествия и спасли ребенка. Диспетчер Наталья Поршнева оставалась на связи с мальчиком, пока пожарные не прибыли. Мальчика удалось спасти командир отделения пожарно-спасательной части № 3, прапорщик внутренней службы Илья Раду, который быстро поднялся на крышу и эвакуировал ребенка.

Пожарные тушили огонь на площади 150 квадратных метров более двух часов, привлекая 50 человек и 15 единиц техники. Причиной возгорания, как уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области, стал аварийный режим работы электрооборудования.

Мать ребенка выразила искреннюю благодарность сотрудникам спасательной службы за оперативное и эффективное действие в сложной ситуации.

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