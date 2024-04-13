Женщину, которая устроила скандал в кабинете пристава, осудили в Новосибирске

В январе в Новосибирске произошел инцидент в отделении УФССП по Дзержинскому району.

Жена должника устроила скандал в кабинете судебного пристава, требуя вернуть арестованный телефон ее мужа. Она оскорбила сотрудницу и забрала свое имущество, после чего было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Виновная извинилась перед потерпевшей. Ее приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском искитимская больница выбрасывает больничные отходы прямо на улицу.