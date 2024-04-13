В Новосибирске автоинспекторы забрали у автовладельца BMW X6 и ещё 3 автомобиля

Минувшей ночью в Новосибирске прошёл совместный рейд ГИБДД и прокуроров: за нарушения были изъяты 4 автомобиля. Один из них – дорогостоящий BMW X6.

В ночь на субботу, 13 апреля, прокуроры отправились в рейд вместе с автоинспекторов. В первую очередь останавливались автомобили нарушителей. На месте нарушения устранили 10 владельцев машин. Однако не всем удалось решить проблемы так быстро.

«В ходе рейда остановлен тонированный автомобиль BMW X6 без регистрационных знаков. Водитель доставлен в районный отдел полиции, где в отношении него составлены материалы по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков), части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств)», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Также водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На водителя BMW X6 также было заведено административное дело за неповиновение требования сотрудника полиции.

«За данные правонарушения ему грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами, административный арест до 15 суток, а также штрафы,

- добавили в прокуратуре региона. – Принадлежащее ему транспортное средство в принудительном порядке задержано и перемещено на специализированную стоянку до устранения нарушений».

Всего за ночь было эвакуировано 4 автомобиля. Но прокуроры обещали, что рейды продолжатся. Также массовые проверки сейчас идут на Хилокском рынке в Новосибирске.