В Новосибирске из-за майских праздников скорректировали график выплаты пенсий

В связи с майскими праздниками в Новосибирской области изменили график пенсионных выплат — подробности в материале Сиб.фм.

Новосибирцы, как и жители других регионов России, будут отдыхать 1 мая, а также с 9 по 12 число.

Получающим выплату 1 числа пенсионерам деньги переведут с 26 по 27 апреля. 2 и 3 мая выплаты будут поступать по стандартному графику.

Социальные пенсии, приходящие получателям с 4 по 5, число переведут 3 мая.

Пенсионеры, получающие деньги с 6 по 8 мая, могут ждать переводов по графику.

Ранее мы рассказывали, что с 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 7,5%, согласно постановлению правительства страны. Таким образом, после индексации она составит 7 689 рублей 83 копейки в месяц.