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общество

В Новосибирске осудят азартного замдиректора юридического института ТГУ

Фото: прокуратура Новосибирской области

Обвиняемый в организации азартных игр заместитель директора Новосибирского юридического института ТГУ ожидает суда.

Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд. Фигуранта обвиняют в организации азартных игр, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, мужчина хотел улучшить свое финансовое положение, для чего создал и осуществлял руководство группой из девяти человек с распределением ролей и функций. Правоохранители обнаружили игорное заведение в апреле прошлого года.

Ранее в Новосибирске компанию оштрафовали за сдачу помещения для казино.

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Галина Чебыкина
Журналист

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