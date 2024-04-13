В Новосибирске осудят азартного замдиректора юридического института ТГУ

Обвиняемый в организации азартных игр заместитель директора Новосибирского юридического института ТГУ ожидает суда.

Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд. Фигуранта обвиняют в организации азартных игр, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, мужчина хотел улучшить свое финансовое положение, для чего создал и осуществлял руководство группой из девяти человек с распределением ролей и функций. Правоохранители обнаружили игорное заведение в апреле прошлого года.

Ранее в Новосибирске компанию оштрафовали за сдачу помещения для казино.