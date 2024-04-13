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общество

В полиции ищут человека, который выбросил кота из окна многоэтажки в Новосибирске

Фото: t.me/teleact54

В группе АСТ-54 появилось сообщение от очевидцев о произошедшем ЧП с домашним животным.

Инцидент проиошел во дворе жилого дома по адресу улица Виталия Потылицына, 11 в Новосибирске.

По словам очевидцев, соседи заметили, что кота выбросили с верхнего этажа, но он выжил благодаря оперативной помощи. Они также уточнили, что вызвали полицию.

Изданию Infopro54 в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили регистрацию сообщения о случившемся и заявили о намеченной проверке. Участковый планирует выехать на место сегодня для опроса свидетелей и соседей, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что телевидение и радио отключат в Новосибирской области 15 апреля.

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Игорь Кириченко
Журналист

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