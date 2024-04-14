Двухлетнему Артему Похолкову из Новосибирска требуется курсовое лечение

В Новосибирской области двухлетнему мальчику требуется курсовое лечение.

На сайте Русфонд опубликовали сбор денежных средств на курсовое лечение Артему Похолкову из села Прокудское Новосибирской области.

По словам мамы мальчика, в полтора года у него выявили аутизм. И если раньше Артем проявлял эмоции и гиперактивность, то сейчас он ни с кем не общается, не играет, а вместо слов, которые знал раньше, малыш теперь только мычит.

“Врачи рекомендовали Артему терапию в АВА-центре, но она платная. У нас в семье два ребенка-инвалида, работает только муж. Просим помощи!”, — рассказала мама Артема.

Терапия поможет восстановиться ребенку, научит быть более самостоятельным и общительным. Чем раньше начать ее проходить, тем больше вероятность на скорейшее выздоровление Артема.