Министр экономразвития РФ Решетников прочитал лекцию в Новосибирске

13 апреля, министр экономического развития РФ Максим Решетников прочитал лекцию «Искусственный интеллект: перспективы развития России». Министр также ознакомился с разработками в области искусственного интеллекта. Мероприятие состоялось в НГУ.

Глава экономразвития считает, что Новосибирск давно стал городом с собственной экосистемой технологического развития с сильной научной школой и бизнесом, умеющим капитализировать технологии, превращать их в экономический актив, пишет пресс-служба вуза.

По словам Максима Решетникова, искусственный интеллект стал один из основных способов развития экономики, с помощью которого можно сокращать издержки и увеличить эффективность работы персонала, а также качество продукции.

Ранее «Сиб.ФМ» писал о том, что Решетников признал успешным эксперимент по персональным медицинским помощникам в Новосибирске.