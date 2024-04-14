Новосибирцы стали чаще покупать книги по эзотерике

Жителей региона стали больше волновать религия и эзотерика. Этому свидетельствует увеличение продаж книг данной тематики.

По сравнению с предыдущим годом, число продаж религиозной литературы за первый квартал 2024 года выросло на 135% и на 91% возросло количество проданных книг по эзотерике.

Декан факультета психологии НГПУ Ольга Андронникова уверенна, что интерес к подобного рода чтиву, у сибиряков вызван тревожностью в российском обществе. Основная причина тревоги: пандемия COVID-19 в 2020 году, а также СВО.

Ранее «Сиб.фм» писал, что сибиряки покупают книги реже, чем москвичи.