Остановку «Улица Жуковского» в Новосибирске перенесут на Мочищенское шоссе

Автобусную остановку у дома №4 «Улица Жуковского» перенесли на улицу Аэропорт, 210/4. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Начиная с 15 апреля остановка официально будет расположена у административного здания на улице Аэропорт, 210/4 на Мочищенском шоссе.

По маршруту проходят №2 «Городской аэропорт — Вокзал «Новосибирск-Главный» и маршрутка №11 «Поселок Северный — Планетарий».

Администрация города призовёт учесть данную информацию при планировании поездок.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, три автобуса и две маршрутки изменили схему движения в Новосибирске.