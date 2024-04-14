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общество

Под Новосибирском выставили на продажу коттедж за 89 млн рублей

Фото: novosibirsk.n1.ru

Вместе с покупкой шикарного дома, будущий хозяин также получит прекрасное панно с изображением Мэрилин Монро, огромную гардеробную, спа и мангальную зоны отдыха.

В поселке Озерный Новосибирского района был выставлен на продажу коттедж стоимостью 89 миллионов рублей.

Фото Под Новосибирском выставили на продажу коттедж за 89 млн рублей 2

Помимо зон отдыха, в трёхэтажном коттедже есть бассейн разной глубины. Площадь участка 15 соток, расположен дом в лесной зоне около Краснояровского шоссе.

Фото Под Новосибирском выставили на продажу коттедж за 89 млн рублей 3

— Современный коттедж, с хорошим ремонтом, мебелью и техникой, спа-зоной с бассейном, шикарной гардеробной, ухоженной и продуманной территорией на участке с мангальной и зоной отдыха, —сообщает продавец в объявлении.

Фото Под Новосибирском выставили на продажу коттедж за 89 млн рублей 4

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирске выставили на продажу квартиру за 25 миллионов с ремонтом в стиле барокко.

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Роман Чугаев
Журналист

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