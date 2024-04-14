Под Новосибирском выставили на продажу коттедж за 89 млн рублей

Вместе с покупкой шикарного дома, будущий хозяин также получит прекрасное панно с изображением Мэрилин Монро, огромную гардеробную, спа и мангальную зоны отдыха.

В поселке Озерный Новосибирского района был выставлен на продажу коттедж стоимостью 89 миллионов рублей.

Помимо зон отдыха, в трёхэтажном коттедже есть бассейн разной глубины. Площадь участка 15 соток, расположен дом в лесной зоне около Краснояровского шоссе.

— Современный коттедж, с хорошим ремонтом, мебелью и техникой, спа-зоной с бассейном, шикарной гардеробной, ухоженной и продуманной территорией на участке с мангальной и зоной отдыха, —сообщает продавец в объявлении.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, что в Новосибирске выставили на продажу квартиру за 25 миллионов с ремонтом в стиле барокко.