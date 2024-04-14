Русский механик Тимофей Колчанов, находившийся на захваченном Ираном судне вышел на связь с семьёй

13 апреля, морской спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил грузовое судно MCS Aries, которое шло под Португальским флагом. Посольство России в Иране заявило, что на борту находится российский моряк.

На следующий день после захвата судна, Тимофей Колчанов вышел на связь со своей семьёй. По словам жены, россиянин убедил её, что с ним всё в порядке, не стоит его терять.

На связь с женой Тимофея вышли представители крюингового агентства. Он рассказали, что команды корабля жива и находятся в безопасности, но сейчас с судном нет связи.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, как новосибирский моряк вернулся домой после 13 месяцев плена в Мозамбике.