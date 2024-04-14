Стало известно, какие продукты подорожали в магазинах в Новосибирске

В марте значительно повысили стоимость на некоторые продукты в магазинах Новосибирска.

По данным Новосибирскстата, в марте 2024 года в Новосибирске цены на продукты в магазинах увеличились на 0,5%.

Известно, что стоимость капусты и свеклы увеличилась на 12,5%, помидоры – на 10,7%, консервы подорожали на 4,6, а рыбные консервы — на 3,2%.

В том числе увеличились цены и на алкоголь. Так, игристое вино подорожало на 6,9%.

Напомним, что эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.