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общество

Стало известно, какие продукты подорожали в магазинах в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В марте значительно повысили стоимость на некоторые продукты в магазинах Новосибирска.

По данным Новосибирскстата, в марте 2024 года в Новосибирске цены на продукты в магазинах увеличились на 0,5%.

Известно, что стоимость капусты и свеклы увеличилась на 12,5%, помидоры – на 10,7%, консервы подорожали на 4,6, а рыбные консервы — на 3,2%.

В том числе увеличились цены и на алкоголь. Так, игристое вино подорожало на 6,9%.

Напомним, что эндокринолог Губарева указала на продукты, от которых быстро появляются лишние килограммы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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