В Новосибирске местный житель обвинил не опытных врачей в смерти 70-летней матери

В конце 2023 года пожилая женщина страдала от высокого давления, сначала врачи проводили лечение на дому, но через какое-то время приняли решение о госпитализации. Сибиряк уверен, в смерти матери виноваты не опытные врачи.

Около полутора месяца пенсионерка лежала в больнице, когда состояние уже стало критическим её перевели в больницу на улице Титова. Там пожилая дама и провела последние часы жизни.

Как утверждает сын, у женщины был высокий креатин (почечный показатель). По его версии лечением занимался малоопытный доктор, что и повлекло за собой смерть.

Мужчина заявил, что мама рассказала ему о том, что врач решила провести эксперимент и отменила ей все лекарства. Препараты были отменены в четверг и уже к понедельнику почки пациентки отказали. Пока 70-летнюю сибирячку пытались стабилизировать различными препаратами, прошло ещё 6 дней и только после этого её направили в специализированное отделение. Попытка перезапустить почки прошла не удачно. Как рассказал сын городским СМИ, там женщине также назначили молодого врача, который только в 2019 году завершил обучение в ординатуре.

Спустя некоторое время заведующая распорядилась о переводе пенсионерки в реанимацию, однако было уже слишком поздно.

Ранее «Сиб.фм» писал о том, как в Новосибирске врачи после смерти маленькой пациентки пытались подменить данные.