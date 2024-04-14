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общество

В Новосибирске с 15 апреля у троллейбуса №2 и маршрутки №11 изменится одна остановка

Фото: АиФ-Новосибирск

У двух общественных транспортов изменится остановка в Новосибирске.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что у троллейбуса №2 и маршрутки №11 изменили место высадки и посадки пассажиров, так как была передвинута остановка «Ул. Жуковского».

Соответственно, с 15 апреля общественный транспорт будет высаживать пассажиров у административного здания на Мочищенском шоссе. В том числе и троллейбус №2 с маршруткой №11 будут курсировать между поселком Северный и планетарием.

Напомним, что в Новосибирске проведут уборку на 40 участках за три дня.

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Валерия Митрохина
Журналист

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