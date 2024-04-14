Заявку Новосибирской области на создание ОЭЗ получило Минэкономразвития

Первая частная ОЭЗ на 1,5 миллиарда рублей появится в Новосибирской области.

В Министерство экономического развития Российской Федерации поступила заявка на создание первой особой экономической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной корпорации развития.

Уточняется, что ОЭЗ разместится в Новосибирском и Каченовском районе, неподалеку от Промышленно-логистического парка. Площадь будущей ОЭЗ составит 406 гектара. Стоимость зоны будет 1,5 миллиарда рублей.

Финансирование строительства инфраструктуры будет за счет частных вложений управляющей компании – ООО «Северный парк развитие».