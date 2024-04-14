сегодня
14 апреля, 11:19
пробки
2/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.72
сегодня
14 апреля, 11:19
пробки
2/10
погода
+10.1°C
курсы валют
usd 93.44 | eur 99.72
сегодня 08:18
общество

Заявку Новосибирской области на создание ОЭЗ получило Минэкономразвития

Фото: Правительство Новосибирской области

Первая частная ОЭЗ на 1,5 миллиарда рублей появится в Новосибирской области.

В Министерство экономического развития Российской Федерации поступила заявка на создание первой особой экономической зоны. Об этом сообщили в пресс-службе региональной корпорации развития.

Уточняется, что ОЭЗ разместится в Новосибирском и Каченовском районе, неподалеку от Промышленно-логистического парка. Площадь будущей ОЭЗ составит 406 гектара. Стоимость зоны будет 1,5 миллиарда рублей.

Финансирование строительства инфраструктуры будет за счет частных вложений управляющей компании – ООО «Северный парк развитие».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в