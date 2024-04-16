Травников поручил подключить искусственный интеллект к строительству в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею ускорить темпы цифровизации сферы строительства, подключить для помощи специалистам искусственный интеллект.

Руководитель регионального министерства строительства Алексей Колмаков попросил главу области посодействовать в создании новой структуры для ускорения цифровизации.

Травников отметил, что развитие и интеграция различных информационных систем и цифровых сервисов в региональной сфере строительства могло бы идти быстрее при наличии отдельного центра компетенций или выделенных подразделений в профильных министерствах области. Повысить темпы цифровизации важно потому, что с 1 июня вся проектная документация, связанная со стройками, в которых будет участвовать муниципальное и/или региональное финансирование, должна быть оформлена исключительно в «цифре».

Губернатор считает, что создание новой отдельной структуры, наподобие центра компетенций, избыточно, но формирование специализированных рабочих групп может быть хорошей идеей.

Также глава региона поднял вопрос о необходимости подключения искусственного интеллекта к решению задач в строительной отрасли. Он наказал заняться созданием системы для отслеживания работ на стройплощадках.

Ранее Травников заявил, что цифровизация социальных услуг сэкономила новосибирцам 28 лет жизни.