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общество

Зачем тракторист снес торговые точки: рассказали в Новосибирске

Фото: скриншот видео

Стало известно, для чего снесли торговые точки в Новосибирске.

По данным портала infopro54.ru, в Новосибирске ни раз происходили случаи, когда мигранты нелегально занимались продажей своего товара на рынках. Один из местных жителей решил навсегда покончить с этим.

Уточняется, что бизнесмен несколько лет борется с нелегальным бизнесом мигрантов — в этот раз он при помощи трактора начал сметать весь товар и торговые точки иностранных граждан.

Что самое важное – перед этим бизнесмен предупредил мэрию, полицию и другие службы о своих действиях.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.

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Валерия Митрохина
Журналист

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