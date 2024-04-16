Зачем тракторист снес торговые точки: рассказали в Новосибирске

Стало известно, для чего снесли торговые точки в Новосибирске.

По данным портала infopro54.ru, в Новосибирске ни раз происходили случаи, когда мигранты нелегально занимались продажей своего товара на рынках. Один из местных жителей решил навсегда покончить с этим.

Уточняется, что бизнесмен несколько лет борется с нелегальным бизнесом мигрантов — в этот раз он при помощи трактора начал сметать весь товар и торговые точки иностранных граждан.

Что самое важное – перед этим бизнесмен предупредил мэрию, полицию и другие службы о своих действиях.

Напомним, что в Новосибирске несовершеннолетние мигранты совершают треть преступлений.