Жители Новосибирска пожаловались на загрязнение Оби владельцами частных катеров

Вода около набережной Оби в Новосибирске на прошлой неделе покрылась масляными пятнами. После этого местные жители обвинили в произошедшем владельцев катеров.

Разводы на воде жители апартаметов Apart River заметили в конце прошлой недели. Напротив домов по адресу улица Обская,46/2 воцарилась неприятная картина: от воды разносится жуткий запах. Здесь плавала рыба, и прилетели уже утки, но сейчас их нет.

«Меры были приняты следующие: закреплена растяжка, солярка проходит меньше, почти не проходит. Кто хозяин этих корабликов – неизвестно, но загрязнение тут было хорошее, — рассказал один из местных жителей Дмитрий.

– У нас уже начинали тут плавать утки, но после такого загрязнения они вряд ли, конечно, появятся. История очень неприятная. Могли бы заранее подготовить судна для спуска на воду. По-моему, была прямая халатность хозяев судов».

Как отмечают местные жители, на данном участке воды просто опасно рыбачить. Сначала вода процеживалась и через растяжку, однако сотрудники МЧС приехали и подтянули водное ограждение.

«Виноваты, я думаю, те кто не подготовил вовремя катера к сезону, или кто не уведомил, что будет подниматься вода или слив делали с ГЭС»,

- считает Дмитрий.

На этой неделе небольшие пятна солярки ещё наблюдаются на поверхности воды. Местные жители просят правоохранительные органы обратить внимание на ситуацию – в частности, привлечь к ответственности владельцев катеров.

«Я считаю, что эти корыта отсюда надо убирать. Здесь же всё-таки жилой массив! Солярка всё-таки утекла. Теперь рыбачить нельзя, и утки не вернутся»,

- сожалеет Дмитрий.

Известно, что после данного происшествия на этом участке воды взяты пробы – результатов проверки нужно ждать как минимум две недели.