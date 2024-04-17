В Куйбышеве ищут добровольцев для поисков пропавшего несколько дней назад подростка

17 апреля продолжатся поиски 16-летнего Фаниса Назыпова, пропавшего без вести 10 числа — нужна помощь добровольцев.

О наборе людей, готовых отправиться разыскивать парня, сообщили активисты штаба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

«Если вы хотите принять участие в поиске, приезжайте 17 апреля с 10:00 в штаб, расположенный по адресу: г. Куйбышев, ул. Чехова, 18. Координаты точки сбора: 55.448786, 78.305506. С собой: теплая одежда, крепкая непромокаемая обувь, заряженный телефон, горячее питье, фонарь», — обратились к сибирякам поисковики, отметив, что группе также нужны GPS-навигаторы Garmin 65.

16 апреля прошло оперативное совещание координаторов ПСО «ЛизаАлерт» с начальником отдела уголовного розыска Тимуром Хакиевым. Они обсудили дальнейшую стратегию поисков подростка и определили приоритетные задачи.

На данный момент в поиске Фаниса поучаствовали больше 350 человек. Они обследовали 550 км, распечатали и распространили более 400 ориентировок.

Напомним, юноша шел со дня рождения друга. До дома оставалось около 50-70 метров, когда он пропал — парня запечатлели камеры видеонаблюдения. Телефон Фаниса не отвечает с вечера 10 апреля. По словам родителей, раньше он не пропадал.

В день пропажи школьник был одет в чёрную куртку, чёрные джинсы. На ногах — белые кроссовки. Рост пропавшего 165 сантиметров, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Если вы знаете о местоположении, свяжитесь с полицией по номеру 112 или с волонтёрами по номеру 8 (800) 700-54-52.