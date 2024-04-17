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общество

В Новосибирске бывшего борца с коррупцией обвиняют в получении взяток на 34 млн

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Стал известен размер взятки по делу бывшего главного новосибирского борца с коррупцией.

По данным источника издания «Ъ-Сибирь», бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД НСО Владимира Вялкова обвиняют в получении взяток на сумму более 34 миллионов рублей.

Он был задержан 11 апреля и до 9 июня будет находиться под стражей — Вялкову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что экс-директора клиники Мешалкина в Новосибирске приговорили к 3,6 годам лишения свободы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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