В Новосибирской области телефонный мошенник возместит пенсионерке 395 тысяч рублей

Под Новосибирском прокуратура засудила 19-летнего хозяина банковской карты, который подарил свой счет третьим лицам.

Преступление произошло 31 августа 2023 года в Первомайском районе. Неизвестные опустошили счет и сделали его ответчиком.

58-летняя женщина, обманутая телефонными мошенниками, потеряла 395 тысяч рублей. В результате проведенного следствия был установлен 19-летний житель поселка Коченево. Он владелец карты.

Парень был признан ответчиком в защите прав потерпевшей. Коченевский районный суд рассмотрел дело и потребовал взыскать с него сумму, равную утраченной сумме. Однако это решение пока не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске оператор связи получил штраф из-за телефонного мошенничества.