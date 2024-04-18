Дата старта навигации, активность клещей, обвалившаяся дорога: главное в Новосибирске за 18 апреля

Что произошло в Новосибирской области 18 апреля — Сиб.фм собрал топ-5 важных новостей.

В Новосибирске назвали дату начала навигации на Оби — 28 апреля. В этот день на Михайловской набережной и на теплоходах пройдет праздничная программа, а также экскурсии «Шесть мостов Новосибирска».

За неделю 21 житель Новосибирской области пострадал от укуса клеща, с начала сезона — 24 человека обратились в медучреждения. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали двоих.

В Колыванском районе размыло участок дороги «Н-1101 — Орловский» на 7 км из-за талых вод. Глава муниципалитета Евгений Артюхов взял ситуацию под личный контроль и организовал восстановление трассы. Движение восстановлено.

В Новосибирской области усиливают миграционный контроль. Во время рейда, проведенного сотрудниками военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону и Управлением на транспорте МВД России по СФО, из аэропорта Толмачево не выпустили 49 прилетевших иностранных граждан. В итоге было выявлено четыре нарушения правил пребывания в РФ.

В Куйбышеве свернули штаб волонтеров после масштабных поисков 16-летнего Фаниса Назыпова, пропавшего 10 апреля после дня рождения друга. По данным ПСО «ЛизаАлерт» активисты прошли более 600 км и наклеили более 500 ориентировок. Но поисковая работа будет продолжена.