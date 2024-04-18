Субсидии удерживают «на плаву» сельские магазины Новосибирской области

По программе «11-й километр» проживающих в отдаленных от райцентров селах людей обеспечивают всеми необходимыми товарами.

При господдержке бизнесмены могут возместить половину от транспортных затрат. Субсидии областной минпромторг теперь предоставляет три раза в год, только за четвертый квартал прошлого года 47 предприятий получили такую поддержку.

«Новосибирская область является единственным регионом России, где реализуется программа «11-й километр». Главная цель субсидии: сохранение действующей торговой сети отдаленных сел и развитие в них новых форматов. Ассортимент и автолавок, и торговых объектов включает в себя все необходимые товары первой необходимости, включая крупы, сахар и соль, определенные позиции одежды и обуви, предметы гигиены, канцелярию и хозяйственные товары», — сказал замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин.

Ранее мы рассказывали, какие продукты подорожали в магазинах Новосибирска.