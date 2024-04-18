Теракт в «Крокусе»: все важное из известного на 18 апреля

Теракт в «Крокус Сити Холле» никого не оставил равнодушным, россияне и жители других стран следят за новостями — Сиб.фм собрал в одной статье все важное, что известно на утро 18 апреля.

22 марта четверо террористов ворвались в концертный зал торгового центра и открыли стрельбу по людям. После этого они подожгли кресла и сбежали. От пуль бандитов и и в пожаре погибло 144 человека, а более 300 пострадали.

Террористов задержали в Брянской области, они направлялись на Украину. Мужчины находятся в СИЗО, суд назначен на 22 мая. Все задержанные являются гражданами Таджикистана. Их внесли в список экстремистов и террористов. Туда же попали предполагаемые пособники исполнителей теракта. Ранее мы писали о каждом из них — про братьев Аминчона* и Диловара Исломова*, их отца Исроила Исломова*, Алишера Касимова*, Лутфулло Назримада*, Якубджони Юсуфзоду* и Мухаммада Шарипзоду*.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту халатности двух сотрудников «Крокус Сити Холла». Один отвечал за пожарную безопасность концертного зала торгового центра, а другой — был главой пожарной команды «Крокуса».

Недавно в Новосибирске прошли похороны погибшего при теракте в «Крокусе» Григория Будько. Ценой своей жизни он спас беременную девушку.