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проиcшествия

В Новосибирской области деньги и фонарик отобрал у родственников вооруженный пенсионер

Фото: Сиб.фм

Жителей Баганского района ограбил их пожилой родственник.

46-летняя женщина и 77-летний мужчина сообщили в полицию, что к ним домой пришел их родственник-пенсионер, который во время ссоры, переросшей в драку, схватил нож и, угрожая, похитил у них более 63 тысяч рублей, два мобильных телефона с зарядными устройствами, фонарик и приставку к телевизору, затем сбежал.

Силовики задержали подозреваемого у него дома, изъяли пожищенное и возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мужчина ограбил дом, чтобы найти вещи для сдачи на металлолом.

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Галина Чебыкина
Журналист

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