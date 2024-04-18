В Новосибирской области деньги и фонарик отобрал у родственников вооруженный пенсионер

Жителей Баганского района ограбил их пожилой родственник.

46-летняя женщина и 77-летний мужчина сообщили в полицию, что к ним домой пришел их родственник-пенсионер, который во время ссоры, переросшей в драку, схватил нож и, угрожая, похитил у них более 63 тысяч рублей, два мобильных телефона с зарядными устройствами, фонарик и приставку к телевизору, затем сбежал.

Силовики задержали подозреваемого у него дома, изъяли пожищенное и возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске мужчина ограбил дом, чтобы найти вещи для сдачи на металлолом.