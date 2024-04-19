В Новосибирской области судят мужчину, который избил завуча

Сегодня, 19 апреля, начался судебный процесс над жителем Новосибирской области, который обвиняется в избиении завуча школы деревянным бруском.

Инцидент произошел 26 января в Чулымской средней школе № 9. Пьяный мужчина напал на завуча в учительской. После вызова охраны и полиции он был задержан и направлен в местный участок.

Дело квалифицировали по статье «Хулиганство». В ходе судебного заседания огласили обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, а также были допрошены свидетели и представитель потерпевшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске хулиган Руся угрожал пистолетом посетителям магазина.