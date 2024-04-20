В Новосибирской области грузовой фургон задавил пешехода

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП на трассе Р-256 «Чуйский тракт».

В результате происшествия на трассе Р-256 «Чуйский тракт" водитель грузового фургона «Форд Транзит» наехал на пешехода, который шёл к нему спиной. Инцидент случился ночью в субботу, 20 апреля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, в 3.10 часов утра «Форд Транзит» двигался по трассе со стороны Новосибирска в Барнаул. На 68-м километре он совершил наезд на мужчину, который шёл пешком в том же направлении.

В результате столкновения 33-летний пешеход скончался. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Напомним, это уже третье летальное ДТП за последние сутки: вечером 19 апреля водитель Subaru Legacy погиб после столкновения с припаркованными автомобилями в Ленинском районе, а ночью 20 апреля в Колыванском районе неустановленный водитель сбил пешехода насмерть.