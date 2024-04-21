Бастрыкину повторно доложат о ситуации с обманутыми пайщиками в Новосибирске

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал повторный по факту нарушения жилищных прав жителей Новосибирской области.

В приемную главка обратилась женщина с жалобой на нарушение прав членов потребительского ЖСК группы компаний «Дискус» при строительстве домов. В 2020 году она вступила в число пайщиков и полностью одну из квартир в возводимом здании. Но дом до сих пор не построен, сроки завершения работ регулярно переносятся.

Ранее о сложившейся ситуации говорилось в СМИ и соцсетях. Тогда Бастрыкин поручал представить по ней доклад. В СУ СКР по Новосибирской области расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество».

Александр Бастрыкин затребовал у главы регионального следкома Евгения Долгалева повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной по нему волокиты.

Ранее мы рассказывали, что сироте-инвалиду из Каргата дали протекающее и опасное жилье — Бастрыкин потребовал уголовное дело.